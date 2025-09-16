Запорожье в огне: россияне били по жилым кварталам

Обстрел Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Ночью, 16 сентября, город Запорожье подвергся десяти атакам из реактивных систем залпового огня и одному авиаудару. Главный удар пришелся по спальному микрорайону, сообщает Запорожская ОВА.

Здесь разгорелись масштабные пожары: пламя охватило три жилых дома общей площадью 350 квадратных метров, а также две грузовые машины на парковке. Кроме того, загорелась станция технического обслуживания, огонь распространился на 600 квадратных метров.



В результате обстрелов Запорожья погиб 41-летний мужчина. Пострадали 13 человек, среди них двое детей — четырех и семнадцати лет.

Разрушены жилые и нежилые здания, спасатели продолжают работать на месте. По предварительным данным, россияне применили не менее десяти боеприпасов.

Напомним, 15 сентября, российские войска нанесли массированный удар по Запорожскому району. СИльный удар пришелся по Кушугуму.