Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Армия РФ более 40 раз била по населенным пунктам Донецкой области

16 сентября 2025, 11:59

Армия РФ более 40 раз била по населенным пунктам Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 15 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 46 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, под удар россиян попали три районы:

Покровский район. В Доброполье повреждена многоэтажка, в Святогоровке — частный дом и магазин.

Краматорский район. В Лимане повреждены дом, гараж, автобус и автомобиль. В Славянске повреждено админздание. В Дружковке ранены 9 человек, 1 дом разрушен и 4 повреждены; в Алексеево-Дружковке ранены 2 человека. В Ильиновке поврежден частный дом. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 15 частных домов, 7 многоэтажек, 3 админздания, аптека, 6 гаражей и 3 автомобиля.



Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома, в Резниковке ранен человек.

Ранее мы писали, что в ночь на 16 сентября Славянск Донецкой области подвергся очередному обстрелу со стороны российских оккупационных войск.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:13
В оккупированной Донецкой области штрафуют за «неправильный мусор»
09:32
ВСУ подтвердили поражение командных пунктов армии РФ в Донецкой области
16:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
15:44
Миллиарды на воду Донбасса исчезли: расследование о коррупции в РФ
14:48
Оккупанты из «ЛНР» «судят» еще двоих бойцов «Азова»
15:38
В Северскодонецке прогремел взрыв и серия детонаций: загорелась крыша жилого дома
15:58
Оккупанты проводят «уроки мужества» для детей на ВОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» скрыла факты о поврежденных военных базах в Донецке во время обстрела — ФОТО
14:20
В оккупированном Донецке с 13 сентября закроют движение по главному мосту
09:29
На оккупированной Луганщине угледобывающая отрасль в упадке: шахты прекращают добычу – ОВА
14:21
В оккупированном Селидово Донецкой области российский банк якобы запустил выездное обслуживание населения
12:40
Оккупанты снова пообещали «возродить туризм» на захваченных землях
10:49
В оккупированном Лисичанске прогремели взрывы: сообщают о «прилете», над городом дым
21:15
«ЛНР» запретила «нелицензированные» системы спутникового телевидения с украинскими каналами
20:07
Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму
17:30
РФ возводит новую телебашню в Бердянске для вещания пропаганды
16:09
За призывы «убивать русских» на оккупированной Херсонщине задержали россиянина
11:54
Почти на четверть вырос тариф за тепло на оккупированной Луганщине
10:59
В «ДНР» запрещают писать о том, что нет воды
20:40
РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья
все новости
14:01
Когда солдаты экономят каждую каплю дизеля, в тылу воруют тонны — ГБР вскрыло махинации среди штабных чинов
13:59
Реактивный БПЛА «Герань-3» РФ содержит иностранные компоненты из США и Европы
13:45
После полуночи россияне ударили по Константиновке авиабомбой и артиллерией
13:13
В оккупированной Донецкой области штрафуют за «неправильный мусор»
13:12
Три человека пострадали в Харькове из-за утреннего обстрела
13:10
В Святогорске закрываются магазины «Аврора» и «Микс»
12:42
Россияне атаковали газовую станцию в Сумской области FPV-дронами
12:14
Из-за давления Трампа Евросоюз отложил принятие нового пакета санкций против РФ — Politico
12:01
Бойцы бригады «Рубеж» Нацгвардии уничтожили штурмовиков на мотоциклах
11:59
Армия РФ более 40 раз била по населенным пунктам Донецкой области
11:51
Ми-8 ВСУ сбил сразу 10 российских дронов за одну атаку
11:50
Ночью россияне ударили по жилой застройке в Дружковке
11:22
В Харькове дрон-камикадзе ударил по жилому району
11:19
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ
11:02
Попытка установить российский флаг под Муравкой закончилась уничтожением оккупантов
10:55
Силы ПВО сбили 89 из 113 российских БПЛА
10:53
Склад «Эпицентра» загорелся в Киевской области после атаки российских дронов
10:30
Во Владивостоке взрыв на складе воинской части: ищут диверсантов
10:12
Ночью российские беспилотники ударили по центру Славянска
10:11
Нацгвардия ликвидировала «двойника Путина» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Вручение подозрения. Фото: ГБР Когда солдаты экономят каждую каплю дизеля, в тылу воруют тонны — ГБР вскрыло махинации среди штабных чинов
16 сентября, 14:01
Последствия утреннего обстрела Харькова 16 сентября. Фото: ОВА Три человека пострадали в Харькове из-за утреннего обстрела
16 сентября, 13:12
FPV-дрон РФ атакует газокомпрессорную станцию в Сумской области. Россияне атаковали газовую станцию в Сумской области FPV-дронами
16 сентября, 12:42
Скриншот видео Бойцы бригады «Рубеж» Нацгвардии уничтожили штурмовиков на мотоциклах
16 сентября, 12:01
Момент поражения российского БПЛА с вертолёта Ми-8 ВСУ. Ми-8 ВСУ сбил сразу 10 российских дронов за одну атаку
16 сентября, 11:51
В Киевской области загорелся склад «Эпицентра» после атаки российских дронов. Пожар тушат с помощью вертолётов. Кадр из видео Склад «Эпицентра» загорелся в Киевской области после атаки российских дронов
16 сентября, 10:53

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор