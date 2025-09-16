Армия РФ более 40 раз била по населенным пунктам Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 15 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 46 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар россиян попали три районы:



Покровский район. В Доброполье повреждена многоэтажка, в Святогоровке — частный дом и магазин.



Краматорский район. В Лимане повреждены дом, гараж, автобус и автомобиль. В Славянске повреждено админздание. В Дружковке ранены 9 человек, 1 дом разрушен и 4 повреждены; в Алексеево-Дружковке ранены 2 человека. В Ильиновке поврежден частный дом. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 15 частных домов, 7 многоэтажек, 3 админздания, аптека, 6 гаражей и 3 автомобиля.





Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома, в Резниковке ранен человек.



Ранее мы писали, что в ночь на 16 сентября Славянск Донецкой области подвергся очередному обстрелу со стороны российских оккупационных войск.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях