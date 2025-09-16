Россияне атаковали газовую станцию в Сумской области FPV-дронами

FPV-дрон РФ атакует газокомпрессорную станцию в Сумской области.

Россияне продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры в приграничных районах Украины.



В сети опубликовано видео атаки российских дронов-камікадзе FPV на газокомпрессорную станцию возле села Надъярное в Сумской области, всего в 20 км от границы с РФ. Кадры распространил канал In Factum.



По данным Сумской областной военной администрации, только за сутки с утра 15 по утро 16 сентября 2025 года российские войска совершили 97 обстрелов по 51 населенному пункту в 17 территориальных громадах региона.