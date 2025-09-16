Три человека пострадали в Харькове из-за утреннего обстрела

Последствия утреннего обстрела Харькова 16 сентября. Фото: ОВА

В результате утреннего обстрела Харькова пострадали три человека. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Вчера, 15 сентября, Терехов говорил, что город 7 дней прожил без обстрелов.

По информации Харьковской ОВА, из-за атаки повреждено административное здание в Слободском районе.

Ранее сообщалось, что утром 16 сентября в Слободском районе Харькова был зафиксирован удар российским БПЛА. На месте атаки вспыхнул пожар. Туда были направлены подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.