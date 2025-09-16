Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В оккупированной Донецкой области штрафуют за «неправильный мусор»

16 сентября 2025, 13:13

В оккупированной Донецкой области штрафуют за «неправильный мусор»

Мусор на ВОТ Донецкой области. Иллюстрация, созданная ИИ Мусор на ВОТ Донецкой области. Иллюстрация, созданная ИИ

На временно оккупированных территориях Донецкой области жителям начали угрожать штрафами и уголовными делами за «неправильный выброс мусора». Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».

По их данным, базовые штрафы составляют от 2 до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается, а в случае образования стихийной свалки оккупационные власти обещают возбуждать уголовные дела.

«Вместо того, чтобы наладить регулярный вывоз отходов, оккупационная администрация перекладывает ответственность на местных жителей. При этом во многих городах и сёлах мусор не вывозят месяцами, контейнеры переполнены, полно крыс и сохраняется угроза инфекций», — отмечают в движении.

В сопротивлении подчеркивают: оккупанты в очередной раз показывают неспособность обеспечить базовые условия жизни на захваченных территориях.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе жители сталкиваются с настоящей антисанитарной катастрофой: из-за разрушенной канализации город заполонили крысы.

