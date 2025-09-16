В оккупированной Донецкой области штрафуют за «неправильный мусор»

Мусор на ВОТ Донецкой области. Иллюстрация, созданная ИИ

На временно оккупированных территориях Донецкой области жителям начали угрожать штрафами и уголовными делами за «неправильный выброс мусора». Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По их данным, базовые штрафы составляют от 2 до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается, а в случае образования стихийной свалки оккупационные власти обещают возбуждать уголовные дела.



«Вместо того, чтобы наладить регулярный вывоз отходов, оккупационная администрация перекладывает ответственность на местных жителей. При этом во многих городах и сёлах мусор не вывозят месяцами, контейнеры переполнены, полно крыс и сохраняется угроза инфекций», — отмечают в движении.



В сопротивлении подчеркивают: оккупанты в очередной раз показывают неспособность обеспечить базовые условия жизни на захваченных территориях.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе жители сталкиваются с настоящей антисанитарной катастрофой: из-за разрушенной канализации город заполонили крысы.