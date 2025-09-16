Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Святогорске закрываются магазины «Аврора» и «Микс»

16 сентября 2025, 13:10

В Святогорске закрываются магазины «Аврора» и «Микс»

Мультимаркет «Аврора». Фото из открытых источников Мультимаркет «Аврора». Фото из открытых источников

Город в Донецкой области остается без «Авроры» и «Микса»: магазины прекращают работу. В Святогорске 16 сентября завершает работу мультимаркет «Аврора». Об этом местные жители сообщают в городских чатах, ссылаясь на соответствующее объявление на входной двери.

В этот же день прекращает деятельность и торговая точка «Микс», где сегодня проходит финальная распродажа. По информации из обсуждений, закрытие магазинов связано с логистическими проблемами.

Напомним, армия РФ более 40 раз била по населенным пунктам Донецкой области.

Места
Святогорск Донецкая область
Прочее
Логистика
