В Святогорске закрываются магазины «Аврора» и «Микс»

Мультимаркет «Аврора». Фото из открытых источников

Город в Донецкой области остается без «Авроры» и «Микса»: магазины прекращают работу. В Святогорске 16 сентября завершает работу мультимаркет «Аврора». Об этом местные жители сообщают в городских чатах, ссылаясь на соответствующее объявление на входной двери.



В этот же день прекращает деятельность и торговая точка «Микс», где сегодня проходит финальная распродажа. По информации из обсуждений, закрытие магазинов связано с логистическими проблемами.

Напомним, армия РФ более 40 раз била по населенным пунктам Донецкой области.