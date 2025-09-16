Когда солдаты экономят каждую каплю дизеля, в тылу воруют тонны — ГБР вскрыло махинации среди штабных чинов

Вручение подозрения. Фото: ГБР

В Киевской области сотрудники Государственного бюро расследований вскрыли схему хищения почти 30 тонн топлива, предназначенного для фронта. Оно уходило в чужие руки, сообщается на сайте ведомства.

Начальник службы горюче-смазочных материалов превращал отчетность в фикцию: нормы расхода дизеля завышались, сотни литров списывались якобы на транспорт и генераторы. На бумаге все выглядело безупречно. На деле же в части появлялись десятки тонн «лишнего» топлива, которое быстро превращалось в прибыль для небольшой группы штабных военных.

Схема выглядела дерзко и одновременно продуманно. Гражданские грузовики «переобували» в военные номера. Их водителей переодевали в военную форму, чтобы на блокпостах они выглядели «своими». В ход шли поддельные документы, и тяжелые машины спокойно выкатывались из части, увозя топливо, которое на передовой на вес золота.

Следователи зафиксировали продажу более 27 тысяч литров — почти 23 тонны дизеля. Злоумышленников ждет до 15 лет лишения свободы. В другом расследовании ГБР речь идет о двух офицерах с Киевщины. По данным следствия, они ежемесячно «отщипывали» у армии по 15 тонн топлива.

Хранили его в гараже неподалеку от части. Оттуда топливо постепенно уходило к «покупателям» в гражданской одежде.

Когда следователи пришли с обысками, они нашли более пяти тонн дизеля и бензина разных марок — А-95 и А-92. Эти канистры и бочки уже отправлены на нужды Сил обороны.

