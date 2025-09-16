Реактивный БПЛА «Герань-3» РФ содержит иностранные компоненты из США и Европы

В ГУР показали начинку реактивного БпЛА Герань-3. Фото: Разведка

Российский реактивный беспилотник «Герань-3» с турбореактивным двигателем содержит иностранные компоненты из США, Китая и Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



«В БпЛА «Герань-3» серии «У» используется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, благодаря которому беспилотник способен двигаться со скоростью от 300 до 370 км/ч; ориентировочная операционная дальность применения — до 1000 км. Максимальную скорость до 370 км/ч «Нерань-3» набирает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения БАЛА-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель», — говорится в сообщении.



Как отмечается, компоновка модулей и электронных блоков в основном не отличается от бензиновых версий «Герань-2» серии «Ы»: в частности, включает стандартную инерционно-навигационную систему SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и тому подобное.



Для обеспечения защиты спутниковой навигации от средств РЭБ в «Герань-3» используется помехозащищенная спутниковая навигационная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов — «комета-М12».



Всего из 45 идентифицированных иностранных компонентов — половина от американских производителей, восемь от китайских, семь швейцарских, три немецких, два британских и один от японского производителя.



Кроме того, на реактивные «Герани-3» также устанавливается камера и система передачи видео с БпЛА «герань-2» серии «Ъ».



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины обнаружила компоненты китайского производства в беспилотниках «Герань» (российская версия иранского «Шахеда»), которыми РФ атаковала Киев в ночь с 3 на 4 июля.

