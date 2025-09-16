UAnimals эвакуировали 70 котов и 3 собак из прифронтового Доброполья

Спасение животных из прифронтового Доброполья.

Благотворительная организация зоозащитников UAnimals показала эвакуацию животных из прифронтового Доброполья в Донецкой области.

В одном из последних рейсов зоозащитники вывезли небольшой приют домашнего типа: 70 котов и 3 собаки.



«Всех этих животных приютила волонтёр Елена из Доброполья. Она забирала бездомных животных города и принимала эвакуированных котов из других посёлков. Коты и собаки находились по трём адресам в Доброполье», — рассказали в UAnimals.

На опубликованном видео видно первую локацию, откуда команда спасателей вывозит часть котов и параллельно подкармливает уличных животных.

«Друзья, понимаем, что хочется забрать всех котов и собак с прифронта. Вы часто нам об этом пишете. Поверьте, нам тоже этого хочется! Но мы работаем только настолько, насколько есть возможности. Поэтому предлагаем вам донатить на эвакуацию животных. Ведь больше донатов — это больше спасённых», — отметили в UAnimals.