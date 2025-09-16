Путин онлайн «открыл» в Волновахе и Мариуполе лаборатории гигиены и эпидемиологии

Лаборатории в Мариуполе и Волновахе открыл Путин. Фото: скриншот

Глава Кремля Владимир Путин в очередной раз по связи «открыл» новые объекты в оккупированных городах — в Мариуполе и Волновахе. Отметим, что здание лаборатории в Мариуполе обстреляли российские оккупанты еще в 2022 году. Об этом передает Мариупольский городской совет и ряд российских СМИ.



Сотрудники будут проводить исследования питьевой воды, почвы, атмосферного воздуха и пищевых продуктов. Оккупанты пишут, что «лаборатории оснащены современным оборудованием».



Известно, что в Мариуполе катастрофическая ситуация с водой, которая подается жителям раз в два дня. Мариупольцы регулярно выкладывают фото и видео с коричневой жидкостью, которую невозможно использовать даже в качестве технической.



Кроме того, в городе загрязнение реки. В частности, река Кальчик превращается в настоящее болото. Туда российские оккупанты сбрасывают в водный поток все канализационные стоки и отходы с бетонных предприятий. Все это приводит к вымиранию рыбы.



Ранее сообщалось о почти полном уничтожении бычка в акватории Азовского моря. Кроме того, в прошлом году в Кальчике был обнаружен холероподобный вибрион. В этом году анализ воды оккупанты даже не проводили.

Напомним, в Мариуполе оккупационные власти заявили о планах строительства новой трассы через территорию разрушенного металлургического комбината «Азовсталь».

