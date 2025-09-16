«Искандер» ударил по позициям ВСУ в Сумской области

В северной части Сумской области, в районе посёлка Ямполь (около 20 км от границы), зафиксирован удар российской ракеты, предположительно комплекса «Искандер». Видео обстрела опубликовала российская сторона.
По данным источника Playfra0, поражена хорошо обустроенная украинская позиция — компактная траншейная система, выполненная в стиле линии «Новый Донбасс».
Такие укрепления отличаются автономностью, маскировкой, наличием блиндажей и защитных решёток от дронов. Несмотря на мощность взрыва, визуально укрепление выдержало удар и сохранило боеспособность.
