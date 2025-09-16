В ОВА рассказали, в каких громадах Донетчины не начнется отопительный сезон

В Донецкой области в девяти громадах зимой не будет отопления. Фото: Вадим Филашкин

В девяти громадах Донецкой области не начнется отопительный сезон, еще в двух громадах теплоснабжение будет частичным. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Отопительный сезон в Донецкой области: в громадах, где это позволяет составляющая безопасности, — готовность 75%», — отметил он.



Филашкин уточнил, что невозможно начать отопительный сезон в Кураховской, Лиманской, Мирноградской, Покровской, Северской, Торецкой, Часовоярской, Ильиновской и Константиновской громадах. В Добропольской и Святогорской громадах теплоснабжение будет предоставляться частично. Это произошло из-за повреждения газопроводов и электроэнергетической системы, а также из-за активных боевых действий.



В регионе жителям предоставят буржуйки, булерьяны, дрова и пеллеты.

Ранее мы писали, что на 24% вырос тариф за отопление на территории захваченной «ЛНР», а именно стоимость одной гигакалории тепловой энергии. Впрочем, для жителей каждого дома цена будет рассчитываться отдельно. Это зависит от года ввода многоэтажки в эксплуатацию и количества этажей.

