Жительница Родинского пешком эвакуировалась в Доброполье

Елена — жительница прифронтового города Родинское Покровской громады Донецкой области. Пенсионерка решила со знакомым покинуть родной город, ведь российские оккупанты почти ежедневно бьют по Покровской громаде. В пресс-службе гуманитарной миссии «Проліска» рассказали, как Елена оказалась в безопасности.



Пенсионерка раньше работала главным бухгалтером на шахте «Родинское».



«Это был мой город, моя судьба... а теперь там нет ничего живого», — делится женщина.

Однако из-за постоянных атак оставаться в городе было опасно. Тогда она вместе со знакомым решила идти пешком в Доброполье. В девять утра они покинули город.



«Самое страшное было видеть, как дроны били по машинам... Мы думали, что это конец», — признается Елена.



Волонтеры помогли женщине и ее знакомому поехать в транзитный пункт в поселке Александровка, а затем их эвакуировали в транзитный пункт в городе Лозовая, что на Харьковщине.



