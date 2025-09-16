Жительница Родинского пешком эвакуировалась в Доброполье

Елена — жительница прифронтового города Родинское Покровской громады Донецкой области. Пенсионерка решила со знакомым покинуть родной город, ведь российские оккупанты почти ежедневно бьют по Покровской громаде. В пресс-службе гуманитарной миссии «Проліска» рассказали, как Елена оказалась в безопасности.
Пенсионерка раньше работала главным бухгалтером на шахте «Родинское».
«Это был мой город, моя судьба... а теперь там нет ничего живого», — делится женщина.
Однако из-за постоянных атак оставаться в городе было опасно. Тогда она вместе со знакомым решила идти пешком в Доброполье. В девять утра они покинули город.
«Самое страшное было видеть, как дроны били по машинам... Мы думали, что это конец», — признается Елена.
Волонтеры помогли женщине и ее знакомому поехать в транзитный пункт в поселке Александровка, а затем их эвакуировали в транзитный пункт в городе Лозовая, что на Харьковщине.
Ранее мы писали, что в поселке Яровая Донецкой области продолжается эвакуация местного населения. Возросло желающих выехать из населенного пункта после российского удара 9 сентября.
