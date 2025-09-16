Украинская армия уничтожила танк и позиции операторов БПЛА российских войск на Новопавловском направлении

Российский танк на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

На Новопавловском направлении высокая активность БПЛА Сил обороны Украины заставляет российские войска действовать тактикой малых штурмовых групп под прикрытием артиллерии и бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.



59-я штурмовая бригада беспилотных систем ВСУ круглосуточно фиксирует перемещение и уничтожает оккупантов еще на подступах к украинским позициям благодаря скоординированному применению разведывательных и ударных дронов.



Так, украинские бойцы уничтожили две позиции операторов БПЛА, танк, пушку, автотранспорт и пехоту ВС РФ.

