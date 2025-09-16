Россияне удерживали ее более 6 лет: вернувшаяся из плена Светлана Головань встретилась с детьми

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

16 сентября 2025, 18:59

Светлана Головань увиделась со своими дочерьми. Фото: Дмитрий Лубинец Светлана Головань увиделась со своими дочерьми. Фото: Дмитрий Лубинец

Жительница Донецкой области Светлана Головань в августе 2025 года вернулась из российского плена. Женщина более шести лет не видела родных дочерей, недавно ей удалось встретиться с Анной и Софией. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«В рамках возвращения наших граждан удалось вернуть гражданскую украинку, которую более 6 лет удерживали в российской неволе. Светлану арестовали в 2019 году на глазах ее дочерей — Анны и Софии», — отметил он.

По словам Лубинца, после ареста девочки сначала жили с бабушкой на временно оккупированной территории Украины, затем были перевезены отцом в Мариуполь, далее — в Хмельницкий, а затем семья переехала в Германию.



Впереди Светлана будет проходить реабилитацию.  

Ранее мы писали, что Юлия Панина, Марина Березняцкая и Светлана Головань 14 августа вернулись из российского плена в рамках обмена. Российские оккупанты задержали их на захваченной Донетчине в 2019 году. Женщины рассказали, как пережили российскую неволю. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

