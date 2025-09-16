ВСУ отбили штурм российских войск на мотоциклах на Лиманском направлении: вся группа оккупантов уничтожена

Штурм оккупантов на мотоциклах на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

66-я механизированная бригада ВСУ отбила штурм российских оккупантов на мотоциклах на Лиманском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Военные РФ попробовали «залететь» сквозь позиции украинских бойцов в село Карповка. Однако на окраинах села всю группу уничтожили.



В пресс-службе 66-й ОМБр рассказали, что эту группу удалось остановить благодаря предварительно установленным на маршруте движения инженерным заграждениям.



«Потеряв транспорт, а с ним скорость и маневренность, российские штурмовики стали уязвимой мишенью для пехотинцев и операторов ударных БПЛА. Как результат – вся вражеская группа в составе пяти мотоциклистов уничтожена», – рассказали в бригаде.

