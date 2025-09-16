В DeepState рассказали о ситуации в Серебрянском лесу и Ямполе, которые пытается оккупировать Россия

Ситуация в Серебрянском лесу и Ямполе. Фото: карта DeepState

Армия РФ продолжает попытки полностью оккупировать Серебрянское лесничество, в частности пытается перекрыть логистику к позициям ВСУ в районе села Дроновка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По данным аналитиков, к Дроновке оккупанты уже добираются, в частности со стороны села Серебрянка.



«Противник активно применяет пехоту, которая проникает через позиции украинских бойцов, пытается зайти в тыл и закрепиться там, а также создает максимально неприятные условия для Сил обороны Украины, чтобы удерживать позиции, проводить ротации, предоставлять ресурсы и так далее. Активно работают экипажи дронщиков, усложняющих обстановку», – рассказали в DeepState.



Одновременно с этим продолжаются активные боевые действия в поселке Ямполь на Донетчине.



«Туда постоянно затягивается противник, продолжает прятаться в домах, погребах и так далее, пытается закрепиться в населенном пункте. В частности, россияне используют гражданскую одежду, чтобы слиться с местным населением и продолжать оккупацию поселка. Там продолжается активное уничтожение врага, где должное нужно отдать нашим пилотам, которые беспрестанно охотятся за оккупантами», – отметили в проекте.

Напомним, что 15 сентября аналитики DeepState заявили, что российские военные проникли в Ямполь и передвигаются по поселку в гражданской одежде. Позже в 11-м армейском корпусе ВСУ сообщили, что украинские военные обнаружили, заблокировали и обезвредили захватчиков в Ямполе, а сам поселок и близлежащие территории находятся под полным контролем Сил обороны Украины.