Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

ВОТ Херсонщины остались без топлива — ситуация критическая

17 сентября 2025, 11:45

ВОТ Херсонщины остались без топлива — ситуация критическая

Пустые АЗС и дефицит топлива на временно оккупированных территориях Херсонщины. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ Пустые АЗС и дефицит топлива на временно оккупированных территориях Херсонщины. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ

Российские оккупационные власти не завозят дизель и бензин в Новую Каховку и Таврийск, несмотря на то что топливо есть в Таганроге и Ростове. Его бережно хранят «на чёрный день», тогда как на оккупированных территориях ситуация становится критической. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».

По данным активистов, электросети, разрушенные россиянами, до сих пор полностью не восстановлены, поэтому электричество подаётся «через день». Жители вынуждены пользоваться генераторами, но без топлива они остановились.

Многие магазины закрыты, продукты в холодильниках испортились, лекарства портятся, и населённые пункты ВОТ Херсонщины стремительно приближаются к гуманитарной катастрофе.

Отсутствие топлива в регионе — очередное свидетельство некомпетентности местных оккупационных властей и безразличия России к судьбе граждан.

Напомним, удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам уже привели к дефициту бензина во многих регионах РФ.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Херсонская область
Прочее
ВОТ Херсонской области не завозят дизель и бензин Отсутствует топливо
Организации
Жовта Стрічка

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:54
В оккупированном Мелитополе захватчики запускают новую волну мобилизации
12:55
Печенье с Кремлем, медведем и терриконами изготовили на оккупированной Донетчине
11:45
ВОТ Херсонщины остались без топлива — ситуация критическая
11:02
В армии РФ калечат солдат за побег с фронта — ГУР
10:51
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднимается дым
16:59
Путин онлайн «открыл» в Волновахе и Мариуполе лаборатории гигиены и эпидемиологии
15:56
Горы отходов и взрывы баллонов: реальность жителей Луганщины и Донетчины под оккупацией
15:55
Оккупанты запретят школьникам ВОТ мессенджеры кроме «MAX»
13:13
В оккупированной Донецкой области штрафуют за «неправильный мусор»
09:32
ВСУ подтвердили поражение командных пунктов армии РФ в Донецкой области
16:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
15:44
Миллиарды на воду Донбасса исчезли: расследование о коррупции в РФ
14:48
Оккупанты из «ЛНР» «судят» еще двоих бойцов «Азова»
15:38
В Северскодонецке прогремел взрыв и серия детонаций: загорелась крыша жилого дома
15:58
Оккупанты проводят «уроки мужества» для детей на ВОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» скрыла факты о поврежденных военных базах в Донецке во время обстрела — ФОТО
14:20
В оккупированном Донецке с 13 сентября закроют движение по главному мосту
09:29
На оккупированной Луганщине угледобывающая отрасль в упадке: шахты прекращают добычу – ОВА
14:21
В оккупированном Селидово Донецкой области российский банк якобы запустил выездное обслуживание населения
12:40
Оккупанты снова пообещали «возродить туризм» на захваченных землях
все новости
13:57
Российские войска ударили по Лиману: загорелся магазин, есть раненый
13:54
В оккупированном Мелитополе захватчики запускают новую волну мобилизации
13:31
Канцлер Германии обвинил главу Кремля в дестабилизации Европы
12:55
Печенье с Кремлем, медведем и терриконами изготовили на оккупированной Донетчине
12:41
Поселок Новодонецкое попал под обстрел: среди раненых есть ребенок
12:32
Россия пытается сбивать БПЛА на Як-52 с винтовкой в фюзеляже
12:16
Больница в Дружковке была атакована ударными дронами россиян
12:14
РФ ударила по Святогорску из РСЗО «Смерч», а по Константиновке сбросила бомбы: полиция показала последствия
11:51
Обстрел Дружковки: в ГСЧС рассказали подробности атаки дрона на пожарную часть
11:45
ВОТ Херсонщины остались без топлива — ситуация критическая
11:12
Армия РФ вечером атаковала Краматорск дронами: есть повреждения
11:02
В армии РФ калечат солдат за побег с фронта — ГУР
10:51
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднимается дым
10:34
Россия запустила ракеты и дроны: ПВО сбила 136 целей
10:32
Российская армия продвинулась в Купянске – DeepState
10:27
Российский дрон ударил по маршрутке в Запорожской области
10:20
ВСУ взяли в плен сторонника головореза «Джамбо» из ЧВК «Вагнер»
09:59
Российские оккупанты ударили по подстанциям украинской железной дороги
09:56
Армия РФ атаковала объекты инфраструктуры в Кировоградской и Черкасской областях
09:26
Партизаны парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом
все новости
ВИДЕО
Борьба с БПЛА в РФ. Россия пытается сбивать БПЛА на Як-52 с винтовкой в фюзеляже
17 сентября, 12:32
Дым после взрывов в оккупированном Донецке. Фото: соцсети В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднимается дым
17 сентября, 10:51
«Каскад» попал в плен патрульной полиции и не мог в это поверить. ВСУ взяли в плен сторонника головореза «Джамбо» из ЧВК «Вагнер»
17 сентября, 10:20
Диверсия на железнодорожном узле в окрестностях Екатеринбурга. Партизаны парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом
17 сентября, 09:26
Удар по укреплению оккупантов на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ дронами уничтожили укрепления российских войск на Краматорском направлении: кадры
17 сентября, 09:12
Штурм оккупантов на мотоциклах на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили штурм российских войск на мотоциклах на Лиманском направлении: вся группа оккупантов уничтожена
16 сентября, 21:04

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор