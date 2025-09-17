ВОТ Херсонщины остались без топлива — ситуация критическая

Пустые АЗС и дефицит топлива на временно оккупированных территориях Херсонщины. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ

Российские оккупационные власти не завозят дизель и бензин в Новую Каховку и Таврийск, несмотря на то что топливо есть в Таганроге и Ростове. Его бережно хранят «на чёрный день», тогда как на оккупированных территориях ситуация становится критической. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, электросети, разрушенные россиянами, до сих пор полностью не восстановлены, поэтому электричество подаётся «через день». Жители вынуждены пользоваться генераторами, но без топлива они остановились.



Многие магазины закрыты, продукты в холодильниках испортились, лекарства портятся, и населённые пункты ВОТ Херсонщины стремительно приближаются к гуманитарной катастрофе.



Отсутствие топлива в регионе — очередное свидетельство некомпетентности местных оккупационных властей и безразличия России к судьбе граждан.

Напомним, удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам уже привели к дефициту бензина во многих регионах РФ.