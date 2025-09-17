РФ ударила по Святогорску из РСЗО «Смерч», а по Константиновке сбросила бомбы: полиция показала последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

За минувшие сутки, 16 сентября, под огнем находились 13 населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены 39 гражданских объектов, из них 24 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



По Константиновке россияне нанесли 10 ударов бомбами, дронами и артиллерией — убили одного человека, еще пять человек ранены. Повреждены 7 многоквартирных и 2 частных дома, аптека, гостиница.



В Лимане травмирован мирный житель, поврежден магазин, хозяйственная постройка, экскаватор.



Двое раненых в Райгородке, россияне атаковали поселок с помощью БПЛА «Молния-2».



В Старорайском FPV-дрон ударил по тепловозу, ранен гражданский человек.

В Дружковке обстрелами повреждены 6 частных домов, в Алексеево-Дружковке — 4 частных дома и волонтерский автомобиль.





Краматорск также попал под обстрел, оккупанты повредили дроном частный дом.



По Святогорску Россия ударила из РСЗО «Смерч» - разрушено админздание и религиозное сооружение. В поселках Яровая и Маяк повреждены частные дома.



Кроме того, в Белозерском поврежден частный дом.



Также становлена информация о ранении двух гражданских лиц в Ямполе, которые пострадали в результате обстрела 15 сентября.



Ранее мы писали, что российские оккупационные войска ночью 17 сентября атаковали Дружковку и Краматорск в Донецкой области.

