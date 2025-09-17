Печенье с Кремлем, медведем и терриконами изготовили на оккупированной Донетчине

Крупнейший производитель хлебобулочных изделий на оккупированной территории Донецкой области выпустил печенье к так называемому «дню воссоединения “ДНР” с Россией».

Об этом сегодня сообщили местные оккупационные издания.

Отмечается, что выпущено круглое печенье в трех вариантах дизайна, которые объединяет общность композиции и надпись: «Донбасс — это Россия».

На одном из вариантов изображены очертания фигур монумента «Твоим освободителям, Донбасс» и Спасской башни московского Кремля, на другом — перекрещенные молоты на фоне терриконов, из-за которых восходит солнце, на третьем — антропоморфный медведь с российским триколором.

Печенье делают со вкусом меда, имбиря, корицы и гвоздики.

Изготовитель печенья — компания «Мир хлеба» — объединила семь хлебозаводов в оккупированных Донецке, Макеевке, Снежном, Шахтерске, Горловке и Харцызске.