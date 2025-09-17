Канцлер Германии обвинил главу Кремля в дестабилизации Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает в Бундестаге. Фото: Bild

На сегодняшнем выступлении в Бундестаге канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Кремля Владимира Путина в целенаправленной дестабилизации Германии и Европы. Об этом пишет издание Bild.

«Путин давно испытывает границы, он саботирует. Он шпионит, он убивает, он пытается расшатать уверенность. Россия хочет дестабилизировать наши общества», — заявил он в ходе общих дебатов по бюджету 2025 года в Бундестаге.

Мерц также подчеркнул, что капитуляция Украины перед Россией неприемлема: «Это только подтолкнет Путина к поиску следующей цели».

«Но, дамы и господа, мы этого не допустим. Нам нужно не только отпугивать противников от дальнейшей агрессии, но и еще теснее объединять союзников и партнеров», — отметил канцлер.

Ранее сообщалось, что Норвегия и Германия договорились оплатить для Украины две системы ПВО Patriot, которые сейчас находятся на вооружении Германии, а также закупить ракеты к ним.