Российского режиссера Михалкова уличили в использовании джета беглого олигарха Курченко

Никита Михалков. Фото: belta.by

Режиссера Никиту Михалкова связали с «кошельком Януковича» Сергеем Курченко. Об этом говорится в расследовании Еxplainer.



Расследование Explainer утверждает, что Михалков неоднократно пользовался бизнес-джетом Bombardier Challenger 850, который связывают с Курченко. Самолет стоимостью около 30 млн долларов ранее был зарегистрирован в Вануату, но в 2020 году получил российский номер RA-67244.



Согласно данным Flightradar, борт регулярно летает в Турцию, ОАЭ и Катар, а в России часто приземляется в Сочи. Explainer зафиксировал более десяти случаев, когда им пользовался Михалков — в том числе для полетов в Ташкент, Актау, Бишкек и Стамбул.

Кто такой Курченко

Сергей Курченко был одним из самых заметных украинских бизнесменов до событий Майдана 2014 года. Ему принадлежали группа компаний «Газ Украина», футбольный клуб «Металлист» и медиахолдинг UMH Group (Forbes Украина, NRJ-Украина, Korrespondent.net и другие). Также у Курченко был собственный «Брокбизнесбанк». СМИ называли его «кошельком Януковича», так как он скупал активы в интересах тогдашнего президента Украины.



После бегства Виктора Януковича в Россию страну покинул и сам Курченко. В Украине его обвинили в хищении имущества «Укргаздобычи» на сумму более 1 млрд гривен и нанесении ущерба «Нафтогазу» на 1,6 млрд. Долларов. Бизнесмен оказался в розыске по линии Интерпола и под санкциями ЕС, США и Канады, но в России обосновался на Рублевке.



Позже он получил контроль над промышленными предприятиями на оккупированной территории Донецкой области. Однако отношения с местным руководством оказались конфликтными: экс-глава «ДНР» Александр Захарченко даже заявлял о конфискации средств Курченко. Тем не менее в 2017 году Москве было решено передать предприятия на захваченной территории Донбасса именно под его управление.



После гибели Захарченко в 2018 году часть его соратников прямо указывала на возможную причастность Курченко. О его роли в конфликте писал и бывший советник Захарченко Александр Казаков.

Кто такой Михалков

Никита Михалков — российский режиссер, актер и продюсер, лауреат премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Михалков давно и публично поддерживает режим Владимира Путина.

С начала полномасштабного вторжения России он выступает за войну против Украины, называя ее «священной» и оправдывая агрессию необходимостью «борьбы с Западом». В своих выступлениях и авторской программе «Бесогон ТВ» Михалков распространяет кремлевскую пропаганду, дискредитирует Украину и Запад, оправдывает военные преступления.

Он поддержал аннексию Крыма и с 2014 года занимает откровенно антиукраинскую позицию. После 2022 года Михалков стал одним из главных «культурных рупоров» российской агрессии, регулярно выступая с заявлениями в поддержку армии РФ.