Европарламент открывает постоянное представительство в Киеве

Президент Европарламента Роберта Метсола. Фото из открытых источников

Президент Европейского парламента Роберта Метсола во время выступления в Верховной Раде Украины объявила об открытии в Киеве постоянного представительства ЕП. Об этом сообщает «Европейская правда».



Она подчеркнула, что и Европа, и Украина всегда стремились к миру, однако он должен быть «настоящим и прочным». «Именно поэтому мы продолжаем настаивать на гарантиях безопасности», — заявила еврочиновница.



По ее словам, Европарламент сохраняет давление на Россию и готовит 19-й пакет санкций. Среди мер — отказ от российского газа и нефти, а также ускоренное обсуждение вопросов, связанных с «теневым флотом» РФ. Метсола также отметила, что процесс вступления Украины в Европейский союз сам по себе станет гарантией ее безопасности.

«Мы открываем Постоянное представительство Европейского парламента прямо здесь, в Киеве, чтобы ежедневно быть рядом с Украиной и работать вместе», — сказала она.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что капитуляция Украины перед Россией неприемлема: «Это только подтолкнет Путина к поиску следующей цели».