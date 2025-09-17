Донецкая ОВА выделила около 77 миллионов для ВСУ из бюджета

На оборону Донетчины направили еще 77 миллиона гривен. Фото: Вадим Филашкин

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 17 сентября провел заседание Совета обороны Донецкой области. На встрече было решено направить из городского бюджета около 77 миллионов гривен Силам обороны Украины для приобретения средств РЭБ, БПЛА и fpv-дронов. Об этом он написал в телеграм.



Кроме этого, по его словам, дополнительное финансирование на оборонные нужды получила Черкасская громада.



«Помощь армии, оборона наших населенных пунктов и сохранение жизни людей — главные направления работы сегодня», — уточнил он.



Ранее мы писали, что в августе на заседании Совета обороны Донецкой области было решено направить украинским военным 64 миллиона гривен для приобретения средств РЭБ, БПЛА и fpv-дронов.

