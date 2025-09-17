Оккупанты сфабриковали дело против гражданки Украины за службу в полку «Азов»

Оккупационные структуры в Луганске объявили о направлении в суд дела против 38-летней гражданки Украины Ольги Денисовой. Женщину обвиняют в «участии в террористическом сообществе» — так российское следствие называет полк «Азов».

По версии «прокуратуры ЛНР», в январе 2022 года Денисова якобы добровольно вступила в ряды «Азова» в селе Урзуф Донецкой области и участвовала в боях против российских войск и их подконтрольных формирований. Оккупационные власти утверждают, что обвинительное заключение уже утверждено и дело направлено в Южный окружной военный суд РФ.



Украина и международное сообщество неоднократно подчеркивали, что подобные процессы на временно оккупированных территориях не имеют законной силы и квалифицируются как военные преступления без срока давности.

Напомним, Луганской областной прокуратурой расследуется уже 104 уголовных производства по фактам 520 военных преступлений, и установлено, что от действий российских военных и оккупационной администрации в Луганской области погибли не менее 704 гражданских жителей.