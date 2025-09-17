Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Бои в Покровске: россияне атакуют вдоль улицы Привольная

17 сентября 2025, 18:38

Покровск. Фото: 155 ОМБр Покровск. Фото: 155 ОМБр

В Покровске россияне давят со стороны Леонтовичей, атакуя вдоль улицы Привольная и через трассу М30. Об этом сообщил автор военного Telegram-канала с позывным «Мучной».

По его словам, время от времени вражеские группы пытаются проскользнуть непосредственно в город. Известны случаи, когда они закреплялись в юго-западном секторе, а также продвигались через дачные массивы в направлении многоэтажной застройки.

Кроме того, оккупанты держат под контролем основные логистические подходы, что осложняет движение украинской техники — её сразу замечают и обстреливают.

Под прицельный огонь РФ попадают и артиллерийские расчёты, и легкий транспорт. Обстановка в Покровске остаётся крайне напряжённой.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщили, что Покровск – центр наступления РФ, туда перебросили морскую пехоту, которая уже начала атаковать.

