Днепр атаковали дроны-камикадзе, целый день по Днепропетровщине били артиллерией

Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Днепропетровская ОВА

Сегодня, 17 сентября, армия РФ атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. В Днепре после удара БпЛА вспыхнули пожары, в небе над городом поднялся густой черный дым. Последствия обстрела уточняются.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей



Целый день под огнем находилась Никопольщина. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, супермаркет, магазин и отделение почты. Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

В Межевской и Покровской громадах Синельниковского района удары наносились дронами и корректируемыми авиабомбами. В результате загорелись два дома и сельхозпредприятие, пострадали автомобили и газопровод.

Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, российские войска артиллерией и дронами контролируют все подъездные пути в Константиновке.