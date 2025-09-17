Оккупанты в гражданском: РФ пытается закрепиться в Ямполе диверсионными группами

Оккупанты в гражданском. Скриншот

Армия РФ пытается закрепиться в поселке Ямполь, используя тактику инфильтрации — оккупанты действуют в гражданской одежде, что противоречит нормам международного права. На Лиманском направлении мелкие группы противника пробираются к окраинам населенного пункта, маскируясь под мирных жителей и одновременно ведя огонь из автоматического оружия.



Украинская оборона обнаружила попытки проникновения диверсионных групп в Ямполь: россияне скрывались в жилых домах, подвалах и погребах, что осложняло работу по их обнаружению из-за присутствия настоящих мирных жителей, отказавшихся эвакуироваться. По данным командования, была проведена контртеррористическая операция — населенный пункт очищен от выявленных российских военных, однако угроза повторных проникновений остается.



Оккупантам удавалось периодически фиксироваться в районе Ямполя, они нашли маршруты для проникновения в поселок, поэтому ожидается нарастание активности в этом направлении. Для попыток продвижения задействованы силы 25-й общевойсковой армии: в операции упоминаются 164-я отдельная мотострелковая бригада, 19-й танковый полк и подразделения 67-й и 37-й мотострелковых частей.

Контроль над Ямполем имеет стратегическое значение для линий коммуникации и логистики, а также для позиций ВСУ к востоку и северу от реки Северский Донец. Если оккупанты закрепятся в поселке, это может облегчить их продвижение в направлении Северска и создать угрозу западному флангу украинской обороны в Донецкой области.



Продвижение противника наблюдается не только в районе Ямполя, но и в районе Заречна; обе точки считаются ключевыми элементами украинской обороны. Россияне оказывают давление одновременно с нескольких направлений — с правого берега реки Черный Жеребец и через Серебрянское лесничество — и перемещаются по лесополосам, а не по дорогам.



С приближением осенне-зимнего периода оккупанты, вероятно, будут стремиться перейти к городским боям с целью выйти на Лиман, Северск, Боровую и Купянск.

Напомним, основные подразделения российской морской пехоты переброшены из Курской и Сумской областей на направление Покровск-Доброполье, где они начали вести наступательные действия небольшими группами.