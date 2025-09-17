Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Зеленский: Россия готовит еще два наступления против Украины

17 сентября 2025, 21:05

Зеленский: Россия готовит еще два наступления против Украины

РФ готовит еще два наступления против Украины. Скриншот РФ готовит еще два наступления против Украины. Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит еще два масштабных наступления против Украины. Об этом он рассказал в интервью Sky News, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента.

По словам Зеленского, ранее Россия уже предприняла три наступательные кампании, каждая из которых завершилась провалом. «Россиянам не удалось достичь целей ни на востоке Украины, ни на других направлениях, включая планы захвата Сум», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что заявления РФ о «легком захвате Сум» являются ложью и манипуляцией. Зеленский напомнил и о неудачной попытке взять Киев за три дня в 2022 году, когда Украина оказалась почти неподготовленной к полномасштабному вторжению.

Президент добавил, что российская армия несет значительные потери в живой силе и технике, что серьезно осложняет ее положение. Вместе с тем он подчеркнул: для успешного отражения новых атак Украина нуждается в продолжении военной и финансовой поддержки от союзников.

Напомним, на Лиманском направлении мелкие группы противника пробираются к окраинам населенного пункта, маскируясь под мирных жителей и одновременно ведя огонь из автоматического оружия.

ТЕГИ

Прочее
Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:29
Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым
17:20
Оккупанты сфабриковали дело против гражданки Украины за службу в полку «Азов»
13:54
В оккупированном Мелитополе захватчики запускают новую волну мобилизации
12:55
Печенье с Кремлем, медведем и терриконами изготовили на оккупированной Донетчине
11:45
ВОТ Херсонщины остались без топлива — ситуация критическая
11:02
В армии РФ калечат солдат за побег с фронта — ГУР
10:51
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднимается дым
16:59
Путин онлайн «открыл» в Волновахе и Мариуполе лаборатории гигиены и эпидемиологии
15:56
Горы отходов и взрывы баллонов: реальность жителей Луганщины и Донетчины под оккупацией
15:55
Оккупанты запретят школьникам ВОТ мессенджеры кроме «MAX»
13:13
В оккупированной Донецкой области штрафуют за «неправильный мусор»
09:32
ВСУ подтвердили поражение командных пунктов армии РФ в Донецкой области
16:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
15:44
Миллиарды на воду Донбасса исчезли: расследование о коррупции в РФ
14:48
Оккупанты из «ЛНР» «судят» еще двоих бойцов «Азова»
15:38
В Северскодонецке прогремел взрыв и серия детонаций: загорелась крыша жилого дома
15:58
Оккупанты проводят «уроки мужества» для детей на ВОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» скрыла факты о поврежденных военных базах в Донецке во время обстрела — ФОТО
14:20
В оккупированном Донецке с 13 сентября закроют движение по главному мосту
09:29
На оккупированной Луганщине угледобывающая отрасль в упадке: шахты прекращают добычу – ОВА
все новости
22:50
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК устроил погоню и повредил автомобили
22:08
Кабмин расширил поддержку для ВПО и ветеранов: жилье, медицина и спортивные протезы
21:33
Переселенцы смогут рассчитывать на «седьмую» выплату и поддержку зимой — детали
21:05
Зеленский: Россия готовит еще два наступления против Украины
20:47
Оккупанты в гражданском: РФ пытается закрепиться в Ямполе диверсионными группами
20:03
Днепр атаковали дроны-камикадзе, целый день по Днепропетровщине били артиллерией
18:52
Близкий соратник Путина добровольно покидает Кремль
18:38
Бои в Покровске: россияне атакуют вдоль улицы Привольная
18:29
Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым
17:37
МиГ-29 ВСУ ударил бомбой HAMMER по скоплению оккупантов
17:20
Оккупанты сфабриковали дело против гражданки Украины за службу в полку «Азов»
17:03
В Дружковке из-за атаки российского дрона пострадала женщина в районе супермаркета
16:55
Донецкая ОВА выделила около 77 миллионов для ВСУ из бюджета
16:47
Покровск – центр наступления РФ: туда перебросили морскую пехоту, которая уже начала атаковать – британская разведка
16:36
Европарламент открывает постоянное представительство в Киеве
16:27
Российского режиссера Михалкова уличили в использовании джета беглого олигарха Курченко
16:17
В Литве на границе с РФ для детей и взрослых открыли школу дронов
16:15
Появилось видео уничтожения российских военных на Курском направлении
15:48
В Украину из оккупации удалось вернуть 16 детей
15:48
Российские войска перебрасывают технику и ПВО в Сирию
все новости
ВИДЕО
Задержание пьяного сотрудника ТЦК. Скриншот В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК устроил погоню и повредил автомобили
17 сентября, 22:50
РФ готовит еще два наступления против Украины. Скриншот Зеленский: Россия готовит еще два наступления против Украины
17 сентября, 21:05
Оккупанты в гражданском. Скриншот Оккупанты в гражданском: РФ пытается закрепиться в Ямполе диверсионными группами
17 сентября, 20:47
Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Днепропетровская ОВА Днепр атаковали дроны-камикадзе, целый день по Днепропетровщине били артиллерией
17 сентября, 20:03
Пожар в Луганске. Скриншот Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым
17 сентября, 18:29
Момент удара AASM HAMMER по ВС РФ. МиГ-29 ВСУ ударил бомбой HAMMER по скоплению оккупантов
17 сентября, 17:37

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор