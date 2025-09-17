Зеленский: Россия готовит еще два наступления против Украины

РФ готовит еще два наступления против Украины. Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит еще два масштабных наступления против Украины. Об этом он рассказал в интервью Sky News, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента.

По словам Зеленского, ранее Россия уже предприняла три наступательные кампании, каждая из которых завершилась провалом. «Россиянам не удалось достичь целей ни на востоке Украины, ни на других направлениях, включая планы захвата Сум», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что заявления РФ о «легком захвате Сум» являются ложью и манипуляцией. Зеленский напомнил и о неудачной попытке взять Киев за три дня в 2022 году, когда Украина оказалась почти неподготовленной к полномасштабному вторжению.



Президент добавил, что российская армия несет значительные потери в живой силе и технике, что серьезно осложняет ее положение. Вместе с тем он подчеркнул: для успешного отражения новых атак Украина нуждается в продолжении военной и финансовой поддержки от союзников.

Напомним, на Лиманском направлении мелкие группы противника пробираются к окраинам населенного пункта, маскируясь под мирных жителей и одновременно ведя огонь из автоматического оружия.