Переселенцы смогут рассчитывать на «седьмую» выплату и поддержку зимой — детали

Кабинет министров Украины расширил программу поддержки внутренне перемещенных лиц. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство предусмотрело дополнительную единовременную выплату в размере 2 тысячи гривен к пособию на проживание для переселенцев, которые непрерывно работали в течение шести месяцев.



«Поддержка трудоустройства ВПЛ. Правительство предоставит дополнительную единовременную выплату 2 тысячи гривен к пособию на проживание внутренне перемещенным лицам, которые непрерывно работали в течение шестимесячного периода», — написала Свириденко в Телеграм-канале по итогам заседания правительства.



Кроме того, переселенцы, получающие льготы или жилищные субсидии и не получившие помощь от международных организаций, в том числе на прифронтовых территориях, смогут закупить твердое топливо на зиму.



«Средний размер выплат будет достигать 8 тысяч гривен. На дополнительную поддержку смогут рассчитывать 32 тысячи домохозяйств. Выплаты осуществит ПФУ после завершения выплат международными организациями в ноябре-декабре», — добавила премьер.



Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что изменения внесены в порядок предоставления помощи переселенцам. Теперь предусмотрена дополнительная «седьмая» выплата для тех, кто после перемещения продолжил работать, трудоустроился или зарегистрировался как ФЛП и сохранял доходы весь шестимесячный период.



В Министерстве социальной политики отметили, что цель этой инициативы — стимулировать трудоустройство и самозанятость переселенцев трудоспособного возраста.