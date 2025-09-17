Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Переселенцы смогут рассчитывать на «седьмую» выплату и поддержку зимой — детали

17 сентября 2025, 21:33

Переселенцы смогут рассчитывать на «седьмую» выплату и поддержку зимой — детали

Кабинет министров Украины расширил программу поддержки внутренне перемещенных лиц. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство предусмотрело дополнительную единовременную выплату в размере 2 тысячи гривен к пособию на проживание для переселенцев, которые непрерывно работали в течение шести месяцев.

«Поддержка трудоустройства ВПЛ. Правительство предоставит дополнительную единовременную выплату 2 тысячи гривен к пособию на проживание внутренне перемещенным лицам, которые непрерывно работали в течение шестимесячного периода», — написала Свириденко в Телеграм-канале по итогам заседания правительства.

Кроме того, переселенцы, получающие льготы или жилищные субсидии и не получившие помощь от международных организаций, в том числе на прифронтовых территориях, смогут закупить твердое топливо на зиму.

«Средний размер выплат будет достигать 8 тысяч гривен. На дополнительную поддержку смогут рассчитывать 32 тысячи домохозяйств. Выплаты осуществит ПФУ после завершения выплат международными организациями в ноябре-декабре», — добавила премьер.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что изменения внесены в порядок предоставления помощи переселенцам. Теперь предусмотрена дополнительная «седьмая» выплата для тех, кто после перемещения продолжил работать, трудоустроился или зарегистрировался как ФЛП и сохранял доходы весь шестимесячный период.

В Министерстве социальной политики отметили, что цель этой инициативы — стимулировать трудоустройство и самозанятость переселенцев трудоспособного возраста.

