Кабмин расширил поддержку для ВПО и ветеранов: жилье, медицина и спортивные протезы

Транзитный центр для переселенцев. Фото: Днепропетровская ОВА

В Украине ликвидировали Межведомственную рабочую группу по вопросам возмещения ущерба, причиненного временной оккупацией части территорий. Об этом сообщил представитель КМУ Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Кроме того, ряд сегодняшних решений Кабмина касался внутренне перемещенных лиц (ВПО). Переселенцы после эвакуации смогут получить медицинскую консультацию прямо в местах временного проживания. При необходимости им предоставят до 30 дней лечения в медучреждении. Введена новая социальная услуга проживания для ВПО из числа маломобильных групп. Организации, принимающие таких людей, обязаны не только предоставить место для проживания, но и помогать в ведении быта. Финансирование осуществляется совместно государством и громадами, из которых были эвакуированы граждане.



Государство выделило субвенции местным органам власти на строительство, восстановление и переоборудование помещений для ВПО. Важное условие — жилье должно быть доступным и для маломобильных категорий населения. Для Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Херсонской областей расходы будут покрыты на 100% за счет субвенции, для других — до 60% покрывает государство, а 40% — местные бюджеты и другие источники.



Теперь украинские гражданские, прошедшие через российский плен, смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственника или доверенного лица. Ветеранам больше не нужно состоять в спортивных организациях или участвовать в официальных соревнованиях, чтобы получить спортивный протез. Теперь его можно оформить для тренировок, реабилитации и личных нужд без лишних бюрократических процедур.

Напомним, переселенцы смогут рассчитывать на «седьмую» выплату и поддержку зимой.