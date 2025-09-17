В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК устроил погоню и повредил автомобили

Задержание пьяного сотрудника ТЦК. Скриншот

В Тернополе 31-летний сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки устроил пьяную погоню. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Управляя автомобилем Skoda, пьяный водитель пытался уйти от полиции, однако на его задержание пришлось задействовать шесть патрульных экипажей.



Во время движения нарушитель задел несколько машин, после чего был остановлен и доставлен в райотдел. По данным полиции, за несколько часов до погони мужчина уже стал виновником двух дорожно-транспортных происшествий.