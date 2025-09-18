Российские дроны атаковали железную дорогу в Полтавской области: задерживаются поезда

Ночью 18 августа российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут.

В результате возникли пожары, которые удалось локализовать подразделениями ГСЧС. Один человек получил травмы.

Из-за российской атаки в Полтавской области пришлось изменить графики движения пригородных поездов, рассказали в компании Укрзализныця.

Кроме этого, в Полтавской области из-за временного обесточивания нескольких участков были задействованы резервные тепловозы. Задержки в движении до трех часов были у нескольких пассажирских поездов:

№102 Херсон — Краматорск,

№63/111 Харьков, Изюм — Львов,

№64/112 Львов — Харьков, Изюм,

№791 Кременчуг — Киев.

По состоянию на 7:00 повреждения локализовали, а поезда в дальнейшем будут двигаться своим ходом.

Напомним, 17 сентября российские военные также запускали ударные дроны по ж/д подстанциям. Повреждения привели к задержке поездов на Днепровском и Одесском направлениях.