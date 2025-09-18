ФСБ России отчиталась о предотвращении покушения на директора оборонного предприятия

В российском Санкт-Петербурге задержали переодетого в бабушку мужчину, который якобы пытался заложить взрывное устройство под автомобиль директора оборонного предприятия. Фото: Baza

В российском Санкт-Петербурге задержаны три гражданина РФ, которые якобы по заданию украинских спецслужб готовили подрыв автомобиля главы одного из оборонных предприятий. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По информации ФСБ, в Питере задержали бабушку, которая якобы пыталась заложить бомбу под машину главы оборонного предприятия.

«Ею оказался завербованный агент украинской разведки», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что «подозрительную старушку» заметили возле автомобиля руководителя предприятия ОПК. Она что-то подложила под машину и поспешила уйти. При задержании выяснилось, что «это был агент СБУ», готовивший теракт. Ранее были задержаны две его подельницы.

По версии следствия, девушки проводили разведку по месту жительства цели и наблюдали за ней — делали фото и видео с помощью велосипедов, оснащенных камерами. Затем они забрали взрывчатку из тайника на кладбище и передали самодельное взрывное устройство мужчине. Он переоделся в одежду пенсионерки для конспирации и попытался заложить бомбу под машину руководителя оборонного предприятия, но был задержан.

«Сейчас все трое дали признательные показания, с ними работают следователи», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.