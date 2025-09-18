На Добропольском направлении вдвое возросла интенсивность российских штурмов – ВСУ

Ситуация на Добропольском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

На Добропольском направлении интенсивность штурмовых действий российских войск возросла вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр».



17 сентября ВС РФ наступали на украинские позиции возле сел Русин Яр, Софиевка, Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Федоровка, Сухецкое, Полтавка, Золотой Колодезь и Новопавловка на Донетчине.



Силы обороны Украины не допустили потери позиций.

Напомним, что российские войска артиллерией и дронами контролируют все подъездные пути в городе Константиновка Донецкой области.