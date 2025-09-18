Судьи-перебежчики из Крыма получили по 11 и 12 лет тюрьмы

Скриншот

Бывшие судьи из Крыма получили приговоры за государственную измену. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым.

Юрия Гриценко и Ольгу Павлюкову заочно осудили на 11 и 12 лет лишения свободы. После оккупации полуострова они нарушили присягу и начали работать в так называемых «судах» оккупационной власти, способствуя укреплению влияния государства-агрессора.



В частности, Гриценко занял должность «судьи Верховного суда Республики Крым», а Павлюкова начала рассматривать дела в оккупационном Красногвардейском районном суде.

По данным следствия, своими действиями они содействовали созданию и функционированию псевдосудебных органов на оккупированной территории и оказывали помощь представителям России в проведении подрывной деятельности против Украины.

