ВСУ уничтожили российскую систему ПВО «Бук-М2» стоимостью 25 миллионов долларов

Удар по российской системе ПВО «Бук-М2» на Восточном направлении. Фото: кадр из видео

Артразведчики 15-й бригады артиллерийской разведки ВСУ обнаружили и скорректировали огонь по самоходной пусковой установке российского многофункционального ЗРК средней дальности «Бук-М2» на Восточном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр».



В результате установка, которая предназначена для уничтожения самолетов, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов, уничтожена вместе с боекомплектом.



«Произошла яркая детонация боекомплекта», – отметили в ОСГВ «Днепр».



Стоимость этой системы ПВО – 25 миллионов долларов.

