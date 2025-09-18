Вице-премьер Польши прибыл в Киев для переговоров о поддержке Украины

Вице-премьер и глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев. Об этом проинформировало польское оборонное ведомство в соцсети X.
Сегодня Косиняк-Камыш проведет переговоры с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. Стороны обсудят вопросы военного сотрудничества, поддержку Украины, а также ситуацию с безопасностью в условиях продолжающейся российско-украинской войны.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев. Фото: Минобороны Польши
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев. Фото: Минобороны Польши
Напомним, Европарламент открывает постоянное представительство в Киеве.