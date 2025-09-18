Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Запорожье задержали российских диверсантов

18 сентября 2025, 12:18

Задержанные агенты РФ. Фото: СБУ Задержанные агенты РФ. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ в Запорожской области предотвратили теракт, который планировался в Запорожье. В результате оперативных действий были задержаны супруги — агенты рф, готовившие взрыв против украинских военных.

Как сообщает силовое ведомство, по указанию российских спецслужб они должны были установить самодельное взрывное устройство рядом с местом дислокации военнослужащих или на маршрутах их передвижения по городу.

Оперативники СБУ пресекли преступные планы и задержали злоумышленников около 5 часов утра, когда те направлялись к месту предполагаемого теракта с взрывчаткой. Выяснилось, что исполнителями оказались местный разнорабочий и его жена — кассир на автозаправке. Пара попала в поле зрения россиян после того, как искала «легкие заработки» в анонимных Telegram-каналах.

Следуя инструкциям куратора, они должны были выявить места наибольшего скопления украинских военных. Обнаружив одну из таких точек, супруги согласовали «цель» с российской стороной и изготовили самодельное взрывное устройство. При покупке деталей они скрывали лица под мотошлемами, чтобы избежать опознания на камерах наблюдения.

Кроме того, диверсанты замаскировали телефон с камерой внутри канистры и собирались установить его неподалеку от жилья военных. Это должно было позволить врагу дистанционно отслеживать их передвижения и в нужный момент активировать взрывчатку.

Вещественные доказательства. Фото: СБУ

Вещественные доказательства. Фото: СБУ

Вещественные доказательства. Фото: СБУ

Вещественные доказательства. Фото: СБУВещественные доказательства. Фото: СБУ

Суд арестовал их без права внесения залога. Супругам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре российский агент готовил «карту целей» для новых ударов по городу.

