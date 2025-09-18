Фото: БердянсЬк Сьогодні

Россия рискует остаться без рыбы, а рыбаки Черного и Азовского морей — без работы. Причина — массовое выбытие старых судов из эксплуатации, сообщает Служба внешней разведки Украины.



Сейчас в российском промысловом флоте насчитывается около 820–830 судов, из которых 65% старше 30 лет, а 13% — старше 40 лет. К 2030 году количество судов возрастом более 40 лет достигнет 533 единиц, и даже капитальная модернизация не позволит им полноценно работать.



Формальной причиной остановки промысла станет запрет с 1 января 2030 года захода в российские порты судов старше 40 лет.



При этом издание «БердянсЬк Сьогодні» отмечает, что рыболовные предприятия Азово-Черноморского бассейна не подпадают под программы обновления флота. Низкие цены на рыбу в регионе не позволяют рыбакам приобретать новые суда.