В Госдуме предлагают отключать интернет: оккупированный Донбасс рискует остаться без связи с миром

18 сентября 2025, 13:26

В Госдуме предлагают отключать интернет: оккупированный Донбасс рискует остаться без связи с миром

Жители оккупированных Россией районов Донбасса рискуют окончательно лишиться доступа к внешнему миру. Помимо блокировок украинских сайтов и соцсетей, теперь им грозит и полное отключение интернета — пока на неделю.

Депутат Госдумы РФ Николай Арефьев предложил ограничивать гражданам доступ к сети на неделю или хотя бы на выходные. Под предлогом заботы о «зрении и нервах» он заявил, что интернет якобы приносит больше вреда, чем пользы.

В качестве «решения» он предлагает периодически отключать пользователей от сети, фактически вводя принудительные цифровые изоляции. Для жителей оккупированных территорий Донбасса такие инициативы означают еще большую информационную блокаду и усиление контроля.

Без интернета люди оказываются отрезанными от независимых источников информации и связи с внешним миром, оставаясь наедине с российской пропагандой.

Напомним, жители временно оккупированных территорий вновь остаются без надежной связи с внешним миром — в условиях, когда даже простой звонок к близким превращается в испытание.

