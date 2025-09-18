Оккупанты игнорируют фильтры на заводах Донбасса — «Жовта Стрічка»

На десятках работающих заводов на временно оккупированной территории (ВОТ) Донецкой области — в частности в Мариуполе, Донецке и Авдеевке — оккупанты не мониторят и не заменяют пылегазоочистительные фильтры. Об этом сообщает движение «Жовта Стрічка».
По свидетельствам рабочих донецких предприятий, уровень формальдегида и пыли в цехах превышает допустимую норму в 4–5 раз.
В больницах ВОТ Донецкой и Луганской областей фиксируется рост числа пациентов с хроническим бронхитом и онкологией дыхательных путей.
Проблема уже освещалась публично, однако оккупационная администрация на запросы о замене фильтров отвечает, что «денег нет», поэтому заводы продолжают работать в «военном режиме».
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях