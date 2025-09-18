Армия РФ ударила по Доброполью: возник масштабный пожар в многоэтажке

Последствия обстрела Доброполья. Фото: кадр из видео

17 сентября российские оккупанты обстреляли жилой сектор города Доброполье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Возник пожар на территории двух частных домов. Спасатели локализовали пожар в хозяйственных постройках и домах на общей площади 180 квадратных метров.



Также бойцы ГСЧС тушили пожар в девятиэтажном доме. Горели квартиры на площади 200 квадратных метров.



Во всех случаях из-за повторных ударов ВС РФ спасатели вынуждены были прекратить тушение и вернуться к месту дислокации.

Напомним, что 17 сентября российская авиация массировано атаковала Константиновку на Донетчине, в результате чего в городе много поврежденных домов.