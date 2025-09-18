Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

18 сентября 2025, 14:58

Под Часовым Яром идет активная фаза уничтожения российских войск во время ротации – ВСУ

Ситуация вблизи Часового Яра. Фото: карта DeepState Ситуация вблизи Часового Яра. Фото: карта DeepState

Продолжается ротация российских войск под городом Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.

По его словам, сейчас идет активная фаза уничтожения оккупантов именно во время ротации, поскольку они не всегда понимают, как должны действовать.

«Мы активно уничтожаем любые логистические мероприятия, которые пытается проводить противник, в том числе вместе с техникой. Только за этот месяц уже есть более 121 единицы уничтоженного автотранспорта по всей нашей операционной зоне и некий процент уничтоженной техники именно по городу Часов Яр, где противник пытается все же проводить ротацию. Не так активно он проводит ротацию, ведь мы постоянно контролируем этот процесс с помощью аэроразведки и FPV-дронов. То есть пытаемся уничтожать противника на разной глубине и не давать ему возможности свободно проводить ротационные мероприятия. А в этом процессе еще дополнительно деморализуем его для того, чтобы противник понял, что этот отрезок фронта не будет для него легким», – сказал Запорожец.

Спикер корпуса отметил, что главное задание ВСУ – уничтожение российских войск и не дать им возможности проводить ротацию.

«Противник накапливается. И таким образом, если его не уничтожить, то, скорее всего, по данным разведки, большая вероятность, что он будет проводить штурмовые действия ниже Часового Яра или в направления села Ступочки», – добавил он.

Напомним, что украинская армия продвинулась вблизи Часового Яра.

