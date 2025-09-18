Оккупанты в Херсонской области грозят конфискацией за мусор

Фото: Кримський Розслідувач

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики усилили давление на местных жителей. Тем, кто не оплачивает вывоз мусора, угрожают крупными штрафами и даже конфискацией имущества. При этом, пользуется человек услугой или нет — оккупантов не волнует, сообщает «Центр журналистских расследований».



«Услугой почти не пользуюсь. Но ра**сты требуют платить и угрожают конфисковать у меня дом», — рассказала жительница одного из сел Генического района.



Похожая ситуация и с электроэнергией: в Каховской общине начали отключать от сети тех, кто задолжал более 10 тыс. рублей, а в дальнейшем грозят отключениями и за меньшие долги.



Напомним, еще в 2022 году гауляйтер Каховки Филипчук заявлял, что платить за электроэнергию и газ больше не придется. Теперь же оккупанты выставляют счета «по полной» и прекращают любые уступки населению.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в оккупированной Донецкой области штрафуют за «неправильный мусор».