ЦИК признала Татьяну Чорновол депутатом вместо убитого Парубия

Татьяна Чорновол — военнослужащая и общественная деятельница, признана народным депутатом Украины.

Центральная избирательная комиссия признала военнослужащую и общественную деятельницу Татьяну Чорновол избранной народным депутатом Украины.



В Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, подтверждающий досрочное прекращение полномочий народного депутата Андрея Парубия.



Андрей Парубий был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Европейская солидарность».

ЦИК рассмотрела данный документ и признала Татьяну Чорновол, следующую по списку кандидатку под № 27 от партии «Европейская солидарность», избранной народным депутатом Украины на этих выборах.



Напомним, Андрея Парубия убили 30 августа. После этого СМИ сообщали, что именно Чорновол может занять его место в парламенте.