В Украину вернули тела 1000 погибших военных

18 сентября 2025, 16:49

В Украину вернули тела 1000 погибших военных. Фото: Координационный штаб В Украину вернули тела 1000 погибших военных. Фото: Координационный штаб

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября сообщил о репатриации 1000 тел погибших военных. МВД проведет идентификацию репатриированных тел.

«В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим», — говорится в сообщении.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.



Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Ранее мы писали, что 19 августа по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших. Среди репатриированных есть пять тел украинских военнослужащих, которые погибли в российском плену.

