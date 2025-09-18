В Энергодаре женщину оккупанты приговорили к 14 годам за переводы волонтерам ВСУ

Скриншот видео

Временно оккупированный Энергодар (Запорожская область) стал местом очередного показательного «суда» от российских захватчиков. Там женщину приговорили к 14 годам лишения свободы за «государственную измену» и поддержку украинской армии.



По данным оккупационных СМИ, жительница Энергодара в декабре 2023 года получила российский паспорт. После этого через приложение Privat24 она сделала шесть переводов украинским волонтерам и военным на общую сумму около 7 тысяч российских рублей (примерно 2950 гривен).



Эти действия псевдосуд квалифицировал как «госизмену» и «финансирование ВСУ». В апреле 2025 года женщину задержали сотрудники ФСБ, а оккупационный «суд» приговорил ее к 14 годам колонии и дополнительному году ограничения свободы.

Напомним, оккупационные структуры в Луганске объявили о направлении в суд дела против 38-летней гражданки Украины Ольги Денисовой. Женщину обвиняют в «участии в террористическом сообществе».