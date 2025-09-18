Ирландия передала Украине новую партию военной помощи

Ирландия передала новый пакет военной помощи Украине. В частности, автомобили и роботы для разминирования. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр обороны Ирландии Саймон Харрис.



«Ирландия неизменно поддерживает Украину. Сегодня (18 сентября) мы доставили 34 автомобиля и 3 роботы для разминирования, чтобы поддержать оборону Украины и удовлетворить гуманитарные потребности», — отметил он.



По словам главы оборонного ведомства, техника уже прибыла в Польшу.



Кроме того, Гаррис отметил, что Ирландия будет продолжать оказывать практическую, нелетальную помощь столько, сколько потребуется.



Ранее мы писали, что правительство Швеции представило 20-й пакет помощи Украине на сумму 836 млн долларов США.

