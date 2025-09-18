Россияне ударили по селу в Лиманском районе: вспыхнул пожар

Утром в четверг, 18 сентября, российские оккупанты атаковали село Яцковку в Лиманском районе Донецкой области. В результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«Вражеский обстрел села Яцковка Лиманской громады вызвал пожар. Загорелись две хозяйственные постройки на общей площади около 42 кв. м», — говорится в сообщении.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание и не допустив распространения огня на рядом расположенные здания.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Ранее мы писали, что 18 сентября около 10:00 российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-250 с УМПК на жилой сектор города Константиновка.
